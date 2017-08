FOTO: ASSESSORIA - Onevan apresenta reivindicações dos municípios ao governador Reinaldo Azambuja

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reuniu-se em audiência com o governador Reinaldo Azambuja, na manhã desta quinta-feira, para discutir novos investimentos aos municípios sul-mato-grossenses.

Pleitos – Onevan apresentou diversas reivindicações ao governador referentes a pleitos que recebeu de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas e da sociedade organizada durante as agendas institucionais que cumpre nos municípios e em audiências em seu gabinete na Assembleia Legislativa.

“Tenho visitado constantemente os municípios, bem como recebido muitas lideranças políticas em meu gabinete, que sempre me apresentam reivindicações de obras e investimentos nas áreas da Saúde, Infraestrutura, Geração de Empregos e Segurança Pública no Estado”, pontuou Onevan de Matos.

Expectativas – O deputado estadual explicou que o governador Reinaldo Azambuja recebeu as diversas reivindicações com bastante atenção, às quais discutirá com os secretários das respectivas pastas e equipe técnica, de modo a dar os encaminhamentos necessários aos pleitos apresentados.

“O governador Reinaldo Azambuja reiterou que mesmo no atual momento de dificuldade às quais atravessam as finanças do Estado, os investimentos do Governo do Estado não cessaram. É nesse contexto que saio bastante animado que as reivindicações que apresentei poderão ser transformadas em novas obras e investimentos para a população sul-mato-grossense”, encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.