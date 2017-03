Paulada - Presidente da Comissão Especial que debate aa Reforma da Previdência, o deputado federal Carlos Marun (PMDB), foi literalmente ‘detonado’ por cidadã sul-mato-grossense sua rede social após o parlamentar criticar o acampamento montado em sua casa por manifestantes contrários a medida do governo, no dia 15.

Paulada 2 - Para o deputado, o fato causou constrangimento a sua família, porém, não abalou as suas convicções de ser favorável à Reforma, proposta pelo presidente Michel Temer, do mesmo partido do parlamentar. "É hora de todos pensarem em si mesmo, mas também no Brasil", finalizou.

Comentários - A citação trouxe uma enxurrada de comentários, prós e contra o deputado. Mas, um deles, feito por Luciane Matsubara, residente no mesmo condomínio dele, chamou a atenção. "sou moradora desse condomínio (...) graças a Deus não preciso cruzar com o Sr (...) quem me constrange é o político eleito pelo povo, não luta pelos seus direitos e sim por interesses próprios e obscuros (...) reformem as suas mordomias primeiro (...)", leia ao lado. O comentário foi ‘printado’ e viralizou nas redes sociais.