Legislativo iniciou trabalhos na câmara em sessão solene com a presença de autoridades em DEODÁPOLIS

O ano legislativo da Câmara Municipal de Deodápolis teve inicio neste ano de 2017 em janeiro, porém o retorno das sessões ordinárias se iniciou na noite desta segunda, 20 de fevereiro, quando diversas autoridades estiveram prestigiando os Vereadores no plenário da Câmara Municipal. Representantes da PM do 16º Batalhão, secretários municipais, munícipes e convidados participaram da sessão solene que foi amplamente utilizada pelos nobres edis com foco na eficiência do legislativo e a proximidade das ações do executivo. O Prefeito Valdir Sartor, durante a sessão destacou as suas ações diante dos 50 primeiros dias de sua gestão.



A mesa diretora eleita para o biênio 2017/2018 é composta pelos Vereadores Márcio Teles (Presidente), Adriano Ferreira (Vice-Presidente) e Juninho Lima (1º Secretário). Após a composição da mesa, os demais Vereadores tomaram assento em suas respectivas cadeiras legislativas. Nesta nova gestão, apenas o Márcio Teles e o Vereador ‘Casquinha’ se reelegeram. Os Vereadores Francisco Eusébio (PDT), Gilberto Guimarães (PSDB), Cícero Tanajura (PMDB), Antonio Tertuliano ‘Casquinha’ (PDMB) e Givaldo Oliveira (PMDB) compõem junto com os Vereadores da mesa diretora os nove nomes que representam o município no Legislativo.



A abertura dos trabalhos ocorreu às 19hs desta segunda e a sessão solene se estendeu até as 22hs. Todos os Vereadores presentes, o Prefeito e um convidado fizeram o ‘Uso da palavra’ na tribuna. Em seus discursos, palavras de companheirismo e acima de tudo o compromisso de união por Deodápolis. Ainda na sessão solene desta segunda foi lido pelo cerimonial o nome dos Vereadores que compõem as comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação final, a comissão de finanças e orçamento, a comissão de obras e serviços públicos e a comissão de educação, saúde e assistência social.



Ao final da sessão, o Presidente do Legislativo ainda destacou os trabalhos que serão idealizados pelos nobres edis e reforçou o compromisso em estar atentos aos anseios da população. Nesta nova gestão, a Câmara Municipal reforçará o acesso da população aos trabalhos legislativos idealizando sessões itinerantes nos distritos e nos bairros, o lançamento de uma nova plataforma de acesso a informação através do site da Câmara onde inclusiva as sessões serão transmitidas através de áudio e vídeo e a implantação da informatização da Câmara Municipal promovendo a transparência das ações daquela casa de leis.



Outro conceito defendido pelos vereadores é a realização de audiências publicas diante dos temas mais polêmicos envolvendo o andamento administrativo do município. Neste primeiro momento os Vereadores irão desenvolver os mecanismos que resultarão na reforma da Lei Orgânica do Município atendendo as orientações do STF. Para os funcionários, a câmara trabalhará para regularizar o Plano de Cargos e Carreiras. Neste biênio, o Legislativo utiliza o tema ‘Um novo tempo’ idealizando assim a Ideia e o objetivo de promover sempre ações novas e modernas, unindo os poderes e trabalhando ‘Lado a lado’ com a população.

A sessão contou com a presença do atual Prefeito Valdir Sartor, do primeiro Prefeito de Deodápolis

Pedro Martins e de diversas autoridades.