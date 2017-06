Governo Temer tem aprovação de 7% e reprovação de 69%, diz Datafolha

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (24) pelo jornal "Folha de S.Paulo" mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer (PMDB):

Ruim/péssimo: 69%

Regular: 23%

Ótimo/bom: 7%

Não sabe: 2%

O Datafolha ouviu 2.771 pessoas nos dias 21 e 23 de junho de 2017. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em abril, a pesquisa anterior do Datafolha sobre a aprovação do governo Temer apontou que 9% o consideravam bom ou ótimo; 61% o consideravam ruim ou péssimo; e 28% avaliavam o governo como regular.

Renúncia e impeachment

O Datafolha questionou os entrevistados sobre o que seria mais benéfico para o país, considerando a crise política e a recuperação da economia: a saída de Temer ou sua permanência. Os resultados foram os seguintes:

Favoráveis à saída: 65%

A favor da permanência: 30%

O instituto de pesquisa também perguntou quanto a uma possível renúncia de Temer. As respostas foram as seguintes:

Defendem a renúncia: 76%

Contrários à renúncia: 20%

Não souberam responder: 4%

Considerando um cenário em que não há a renúncia de Temer, o Datafolha perguntou a opinião dos entrevistados quanto à abertura de um processo de impeachment. Os resultados obtidos foram:

Apoiam o impeachment: 81%

Rejeitam o impeachment: 15%

Não souberam responder: 4%

No caso de Temer vir a deixar o cargo, o instituto questionou qual a opinião dos entrevistados sobre a forma de escolha de um novo presidente e chegou às seguintes conclusões:

Defendem eleições diretas: 83%

Defendem eleições indiretas feitas pelo Congresso: 12%

Não souberam responder: 5%