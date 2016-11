Governo federal vai liberar R$ 2,1 milhões para esgotamento sanitário em em Anastácio e JATEÍ

O governo federal vai liberar R$ 2,1 milhões para obras de esgotamento sanitário em dois municípios de Mato Grosso do Sul. As obras vão ser realizadas pela Secretaria de Obras Públicas (Agesul) em Anastácio e Jateí.

Os recursos serão liberados pela Funasa (Fundação Nacional da Saúde), vinculada ao Ministério da Saúde. A informação foi repassada ao senador Waldemir Moka (PMDB) pelo ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima.

Em Anastácio, o valor de R$ 1,4 milhão será utilizado para construir o sistema local de esgotamento sanitário. A obra está estimada em R$ 6.601.242,93, com contrapartida de R$ 1.740.414,48 do Governo do Estado.

Em Jateí, o projeto prevê a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, a um custo total de R$ 2.835.678,48, com R$ 655.410,75 a ser liberado imediatamente pela Funasa. A contrapartida do Governo estadual é de R$ 650.976,33.

Para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), os investimentos são necessários porque é uma área em que seu governo tem dado tratamento prioritário. “Investir em saneamento, é investir na saúde de cada morador dessas cidades”, afirmou.

Intermediador dos recursos em Brasília, o senador Moka destaca o trabalho conjunto realizado com o governador, especialmente quando se trata de levar investimento para os municípios. “Como médico, entendo que para cada centavo investido em saneamento o país economiza cinco em saúde”, reforçou.