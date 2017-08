Governador Azambuja inaugura e lança obras em Itaporã na terça-feira (8)

Prefeito Marcos Pacco e Governador do Estado Reinaldo Azambuja Foto: Itaporã News

Na terça-feira (8), o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) vai cumprir agenda em Itaporã.

A visita do governador ao município deve-se a entrega de obras já realizadas pelo Estado e o lançamento de novas obras.

Em breve mais informações no site Itaporã News, sobre as obras que o governo dará ordem de serviço no município.

Recentemente o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Itaporã Marcos Pacco (PSDB)entregaram 50 casas populares no Residencial ‘Pastor Vilson Barroso dos Santos’, ao lado do Jardim Santa Terra.

As casas que foram entregas fazem parte do programa de habitação do Estado em parceria com o município, foram finalizadas em 2014, mas devido a trâmites judicias os beneficiários tiveram que esperar por mais de quatro anos.

Durante o pronunciamento do prefeito, Pacco ele enfatizou que assim que assumiu seu mandato trabalhou em prol da regularização junto a Justiça e obteve êxito.

“Graças ao apoio do Estado e a dedicação de nosso departamento jurídico conseguimos em apenas cinco meses regularizar toda a documentação e fazer a entrega as chaves das casas para essas famílias que há tanto tempo estavam esperando”, afirmou.

Já o governador Reinaldo Azambuja parabenizou as famílias contempladas, enfatizando que a moradia traz dignidade e é um direito do cidadão.

Após a entrega das casas, Azambuja seguiu com a comitiva para entregar mais uma obra no município, um reservatório de água que vai garantir mais segurança hídrica para a população. O investimento na obra foi de cerca de R$ 3,8 milhões.