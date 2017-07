Fechado com Temer: base aliada se une para rejeitar denúncia contra o presidente

Imagem google

BRASÍLIA - O PMDB fechou questão contra a denúncia sobre o presidente Michel Temer por unanimidade, disse nesta quarta-feira o presidente do partido e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), acrescentando que eventuais dissidentes serão punidos.

"Aqueles que não atuarem em consonância com o partido responderão ao Conselho de Ética (do PMDB) e o líder já tem a prerrogativa de suspender das funções partidárias por 90 dias, exatamente para que se cumpra efetivamente a decisão que o partido está tomando", disse Jucá a jornalistas, após reunião da Executiva do partido.

Temer foi denunciado pelo procurador-geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção passiva, mas o STF precisa de uma autorização da Câmara para analisar a acusação. São necessários os votos de 342 dos 513 deputados para a autorização ser aprovada.

Na segunda-feira, o relator da CCJ, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), apresentou voto favorável à autorização para o STF analisar a denúncia que atinge o presidente.

A decisão do PMDB, partido de Temer, pode ser um importante impulso para outras siglas da base aliada tomarem o mesmo caminho. O PP também já fechou questão contra a denúncia.

Jucá ressaltou que os efeitos do fechamento de questão passam a valer a partir desta quarta-feira.

O líder do PMDB no Senado, Raimundo Lira (PB), lembrou que o fechamento de questão é inédita no partido.

"Eu acho que para tudo tem uma primeira vez e é fundamental que aquelas companheiros, sejam senadores ou deputados que ocupam posições em nome do partido, que sigam rigorosamente o nosso regulamento, o nosso estatuto e o nosso regimento."

(Reportagem de Cesar Raizer)

Reuters