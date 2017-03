Carne Fraca: para Reinaldo, setor agropecuário é forte e vai sair da crise

O governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, voltou a comentar sobre a Operação Carna Fraca a qual revelou que às autoridades classificaram de forma unânime, que a operação realizada pela Polícia Federal foi desastrosa para a indústria de carne brasileira e que derrubou exportações para o mercado internacional.

"Antes, o Brasil exportava R$ 60 milhões dia/gado e hoje R$ 14 milhões dia/gado, após a operação desastrosa da Polícia Federal", explicou. O governador ainda afirmou que agora, a missão do país é "recuperar o equilíbrio e a credibilidade" do produto no cenário nacional e internacional.

Expogrande

Azambuja ainda aproveitou o momento, para destacar o trabalho do ministro da Agricultura e ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi. A qual revelou que mesmo em um momento de crise, o ministro desempenhou papel fundamental. "Ele abriu mercados", sentenciou.

Maggi vem nesta quinta-feira (30) a Mato Grosso do Sul, para participar da abertura da Expogrande que acontece no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande.