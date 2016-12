Vizinhos ouvem tiros e encontram homem e mulher executados em calçada

Um homem de aparentemente 40 anos foi encontrado morto e uma mulher ferida na madrugada deste domingo (11) em Dourados, na rua Belo Horizonte, no bairro Vila Erondina. A polícia ainda não informou o nome e a idade exata de ambos.

A mulher foi encaminhada com vida ao Hospital da Vida de Dourados, mas acabou morrendo horas depois de ser socorrida. A vítima foi ferida com tiros próximos ao ouvido e um disparo teria acertado seu braço de "raspão”.

O homem encontrado morto tinha um tiro na nuca e outro na testa, segundo as informações policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, populares teriam chamado o Samu (Serviço Móvel de Urgência) após encontrarem os corpos do homem e da mulher na calçada da rua. Os vizinhos relataram não terem visto nada, nem possíveis autores do crime nem veículos, mas disseram ter ouvido “cinco ou seis” tiros.

Após a polícia ser acionada, foram deslocados dois investigadores um delegado e um perito técnico ao local. Eles encontraram um projétil na área do crime.

Junto ao corpo do homem os investigadores também encontraram produtos parecidos com maconha e cachimbos utilizados para o consumo de crack.

Como as vítimas não portavam documentos pessoais, a suspeita inicial é de que se tratem de moradores de rua.