Vizinhos encontram homem morto a golpes de facão em residência em distrito de Dourados

Vizinhos de Euzébio Carneiro de Oliveira, de 49 anos, o encontraram na noite desta quarta-feira (22) morto em sua residência, um sítio, no distrito de Itahum. A vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça.

O corpo de Euzébio foi localizado por volta das 18 horas dentro da residência com vários ferimentos na cabeça feito por facão de cortar cana. Aos policiais, as testemunhas afirmaram desconfiar de que o possível autor seria um dos funcionários que a vítima contratava.

De acordo com eles, Euzébio sempre contratava pessoas diferentes a cada semana para ajudar no trabalho do sítio, e que o último a ser contratado seria um jovem de aproximadamente 18 anos, magro, pardo, aproximadamente 1,70 de altura e dentes para fora.

A polícia investiga o caso que foi registrado como homicídio simples.