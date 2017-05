Vizinho conta sobre traição de mulher e marido a esfaqueia no rosto em Dourados

Fofoca e bebedeira terminaram com uma mulher, de 47 anos, esfaqueado no rosto pelo marido, de 53 anos, na cidade de Dourados. Ela foi trancada por aproximadamente uma hora no banheiro pelo autor.

O casal estava em sua residência ingerindo bebidas alcóolicas na companhia de um vizinho. a mulher teria deixado os dois homens na sala e ido para seu quarto onde assistia televisão, até que o marido a chamou a sala.

Ao chegar ao cômodo, ela foi questionada pelo autor sobre uma traição que o vizinho tinha acabado de contar. A mulher negou as acusações e o vizinho foi expulso pelo homem da residência.

Momento em que passou a agredir a mulher com socos no peito, tapas na cabeça e a derrubou no chão desferindo xingamentos de baixo calão. De posse de uma faca, o autor a feriu no olho esquerdo causando grande sangramento.

Em seguida, a mulher foi trancada no banheiro por aproximadamente 1 hora pelo marido depois de afirmar que iria denunciá-lo a polícia. Ao negar que iria a delegacia, ela a soltou mas a ameaçou de morte.

Antes de fugir o autor fez ameaças também ai filho da mulher. Na delegacia, ela disse que convive com o autor por aproximadamente dois anos, e que sempre foi agredida por ele, mas nunca registrou boletim de ocorrência já que o marido sempre pedia desculpas.