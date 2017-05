Viúva confessa à polícia que matou ex-funcionário da Agetran por ciúmes

A Polícia Civil de Campo Grande indiciou a viúva do funcionário da Agetran (Agência Municipal de Trânsito e Transportes), Givaldo Domingues da Silva, 44 anos, cujo corpo foi encontrado morto a facadas no último dia 11, às margens da BR-262, na altura do km 356, no anel rodoviário entre as saídas de Sidrolândia e Indubrasil, após ela confessar o crime.

Kátia Regina de Castro, 42, era casada há 22 anos com a vítima e tinha com ele dois filhos. No dia do encontro do corpo, feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, ela chorou ao reconhecer o ex-marido. Uma encenação, segundo familiares. “Longe da polícia e de vocês (repórteres), sempre foi fria”, completou um deles, que prefere não se identificar.



A acusada usou o filho para justificar o crime. Segundo ela, Silva, que buscava a separação, queria matar o filho mais velho, por não aceitar o fato dele ser homossexual. Com isso, não teve outra opção a não ser lhe tomar a faca e reagir. A versão é desmentida. “Meu tio não aceitava, mas não brigava. Só não conviviam no mesmo ambiente”, disse.



Acompanhada de um advogado, que não teve o nome revelado, Kátia foi à Depac do Piratininga na tarde de terça-feira (23) confessar. Sua prisão formal deve acontecer ainda esta tarde, após a Justiça conceder o pedido de prisão preventiva por 30 dias para conclusão do inquérito.

Suspeita – Ainda no dia do ocorrido, familiares levantaram para a polícia a suspeita de que Kátia pudesse ser a autora. Isso porque somente no dia 7 ela comunicou o desaparecimento do ex-marido, ocorrido dois dias antes.



Três fatos durante a investigação fizeram a hipótese se tornar concreta para a polícia. Um deles seria o fato de Kátia, no registro da ocorrência do desaparecimento, relatar a suposta roupa usada pelo então marido. Suposta, afinal não teria como saber com perfeição suas vestimentas. “Ela não o viu no sábado, como saberia”, indagou um familiar.



Além disso, o exame da perícia detectou sangue de Silva no carro da ex-mulher. E ela foi reconhecida como a responsável por deixar a moto Shineray vermelha da vítima em um posto de gasolina na Avenida Gunther Hans, no Jardim Tarumã, região sul da Capital.