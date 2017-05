Vítima pede ajuda, ladrão é perseguido e apanha de grupo de 20 pessoas

Um jovem de 25 anos foi preso após assaltar, junto com um comparsa, uma mulher de 44 anos, que saía de um condomínio no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O assalto ocorreu por volta das 19h30 do último sábado (13). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu pedir socorro e quase 20 pessoas detiveram um dos suspeitos.

Uma viatura da Polícia Militar passava pela rua e foi acionada por um morador. Ele informou que um ladrão havia sido detido e que “achava que matariam ele”. No local, a PM encontrou aproximadamente 20 pessoas.

A vítima disse aos policiais que estava saindo de casa quando uma motocicleta, com duas pessoas, diminuiu a velocidade. Os ladrões anunciaram o assalto, fizeram menção de estarem armados, e exigiram que ela entregasse a bolsa.

Conforme o relato da mulher, um dos criminosos desceu da motocicleta para pegar a bolsa e o outro, mandou que o comparsa pegasse tudo que estava com ela. Nesse momento, a vítima viu outro carro e pediu ajuda.

Os criminosos fugiram do local, mas foram perseguidos pelo veículo que a vítima pediu ajuda. Na fuga, eles bateram a motocicleta em uma caminhonete que saía de uma garagem. Os populares então reconheceram o jovem como suposto autor de outro roubo na região, há duas semanas e começaram a lhe dar socos.

O comparsa conseguiu fugir do local antes de a PM chegar. Com o ladrão, foi encontrada uma faca de 26 centímetros. A motocicleta havia sido furtada no dia 3 de maio.

O caso foi registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.