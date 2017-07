VIOLENTA MADRUGADA NA FRONTEIRA DEIXA QUATRO MORTOS E VARIOS FERIDOS

Violenta madrugada deixa quatro mortos e vários feridos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

O fato teria ocorrido durante a madrugada de segunda feira (24) por volta das 03:45hs, quando pistoleiros teriam chegado ao local do bar noturno denominado “Affter Offic” situada na Avenida Dr. Francia em pleno centro da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero a metros da cidade de Ponta Porã, a bordo de um veiculo GM-Prisma e executado as quatro pessoas no local com disparos de fuzil e pistola 9mm, segundo a policia as quatro vitimas seriam de nacionalidade brasileira sendo duas mulheres pontaporanenses identificadas como Sabrina Martins dos Santos (24) e Gabrielly Oliveira Antonella (19), ja os dois homens a policia paraguaia espera informações da policia brasileira a fim de confirmar os nomes.

Informações indicam que os dois homens seriam integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que teria se instalado nesta parte da fronteira com o Paraguai.