Violação de túmulos e cadáveres em MS pode estar ligada ao jogo 'Baleia Azul'

Todas as pistas foram apagadas, mas a violação de uma sepultura no cemitério de Rio Brilhante, (a segunda este mês), pode estar ligada ao jogo de desafios “Baleia Azul”. Esta é uma das linhas de investigação a ser adotada pelo delegado André Luiz de Mendonça, titular da delegacia de Rio Brilhante.

O fato aconteceu no último dia 28, quando foi feito o Boletim de Ocorrência de violação de sepultura, pois a urna funerária foi encontrada ao lado do túmulo e com a tampa quebrada

O primeiro caso deste mês foi registrado na fronteira do Brasil com o Paraguai no dia 18. Trabalhadores de um cemitério de Pedro Juan Caballero, no Paraguai acionaram a polícia depois de encontrarem, o túmulo de um brasileiro violado, e o corpo jogado ao chão sem a cabeça e um dos braços.

O fato de dois casos semelhantes acontecerem em datas tão próximas, chamou a atenção do delegado. “É apenas uma suposição. Não temos nada que possa nos dar a certeza, mas dois casos assim, em datas tão próximas, chama a atenção e por aquilo que sabemos do jogo, a ida a um cemitério está entre os desafios”, afirmou.

O delegado, deixou claro que as investigações estão na estaca zero, pois não há qualquer pista. “Quando nós fomos informados e nos dirigimos ao cemitério, os funcionários já haviam recolocado a urna na sepultura e inclusive cimentado a parte superior. Desta forma qualquer vestígio que os responsáveis pelo crime possam ter deixado, foram apagados”, disse o delegado.

“As investigações estão prosseguindo e os responsáveis por este ato podem dar um vacilo e comentar o feito. Além disso os nossos policiais já contam com algumas informações e esperamos identificar e responsabilizar os ou o criminoso em pouco tempo”, concluiu.

O jogo

O jogo de desafios “Baleia Azul” difundido mais entre jovens, teria sido o responsável por vários fatos “estranhos” em várias partes do mundo. Nele, um coordenador, que consegue o domínio dos participantes vai lançando desafios. Entre eles está a auto medicação, mutilação, jejum de vários dias, abandono do lar entre outros e o ponto máximo seria o suicídio