Vídeo: repórter leva soco durante transmissão ao vivo

Repórter levou soco durante transmissão ao vivo Reprodução Youtube

Moscou - Um jornalista russo foi agredido com um soco no rosto enquanto fazia uma transmissão ao vivo, nesta quarta-feira, em Moscou.



Nikita Razvozzhayev, do canal NTV, estava fazendo uma reportagem sobre o Dia das Tropas Paraquedistas Russas, comemorado no dia 2 de agosto, em um dos parques mais populares da capital russa. Após mencionar algumas palavras, eis que um homem caminha em frente à câmera e grita: "Este é o nosso país! Nós vamos conquistar a Ucrânia!"



Visivelmente incomodado com a presença do invasor, o repórter pede para que o homem ficar quieto. Em seguida, recebe um forte soco no rosto.



Após a agressão, a transmissão volta para os estúdios e a apresentadora, surpresa, diz: "tivemos problemas com o repórter".



Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos sofridos por Razvozzhayev. De acordo com a imprensa local, o agressor foi preso, que estaria bêbado, foi detido. O caso segue em investigação.