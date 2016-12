Vídeo mostra prisão de dupla após 3 assaltos em Dourados

Perseguição da Getam contra dupla

Vídeo divulado na rede social do Facebook do Getam mostra a perseguição de policiais contra dois rapazes após a prática de três assaltos em Dourados. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (05).

Nas imagens, gravadas por um dos policiais, mostra a perseguição por vários quilômetros. Os assaltantes furam sinal vermelho.

Os dois indivíduos, foragidos do sistema penal, foram recapturados e autuados em flagrante pela pratica de três roubos. Os policiais ainda recuperaram duas motocicletas, além de dinheiro, cheque e cartões de crédito; nenhum policial ou terceiro ferido.

O caso

A dupla tomou em assalto uma motocicleta Lander de cor azul e placas locais. Na sequência, conforme a polícia, eles invadiram uma lanchonete no centro da cidade, renderam comerciantes, clientes e fugiram levando dinheiro e cheques que estavam no caixa.

O terceiro roubo ocorreu no Jardim Universitário, onde eles assaltaram um estudante que ficou sem a moto Titan de cor preta. A dupla, identificada como Juliano, de 23 anos, e Douglas, de 20 anos, moradores na região do Jardim Ouro Verde, abandonaram a Lander tomada no primeiro assalto, que apresentou defeito e fugiram na segunda moto roubada.