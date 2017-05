Vídeo mostra momento em que motociclista bate em ônibus e morre

Acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (31) e que matou Uesley Frank Moesch, 45, foi registrado pelas câmeras de segurança de um hotel em frente ao local do acidente, no cruzamento da avenida Mato Grosso com a rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande, conforme o portal do jornal Correio do Estado.

A vítima colidiu a motocicleta Honda Shadow na traseira de ônibus e morreu no local, veja o vídeo ao fim da matéria.

Segundo pode ser observado nas imagens, o veículo com 50 passageiros seguia pela avenida, quando parou para desembarcar algumas pessoas. O motociclista seguia atrás, quando acabou colidindo na traseira do ônibus. Com a batida, velocímetro da motocicleta travou entre 110 km/h e 120 km/h, de acordo com o Correio do Estado.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica.