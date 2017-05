Vereador perde o controle do carro e sofre acidente em estrada rural

O vereador do PRB em Coxim, a 253 km de Campo Grande, Lucimar Barbosa de Oliveira, sofreu um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (1). Informações do site Edição MS afirmam que o carro do vereador – um Fiat Uno, gabinete móvel – capotou às margens da estrada do São Ramão, na zona rural do município.

Uma leitora do site teria enviado as fotos. Ao registrar o acidente, ela afirmou que o parlamentar – conhecido como ‘careca’ - perdeu o controle da direção e capotou “pelo menos uma vez, sendo que o carro parou com as rodas para baixo”.

Ele foi socorrido por pessoas que viram o acidente e levaram o parlamentar para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. O local, no entanto, estava lotado, e o vereador foi levado para o Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) na cidade.

Familiares do vereador conversaram com o site. Ao Edição MS explicaram que ele seguia para o Buriti, onde participaria de uma festa em homenagem ao Dia do Trabalho. O motivo do acidente, conforme explicaram, seria outro veículo que levantou muita poeira ao cruzar com o Fiat Uno, o que fez com que o condutor perdesse o controle do veículo e capotasse.

O vereador passa bem, mas bateu a cabeça e declarou sentir dores no ombro esquerdo. O Corpo de Bombeiros, segundo o Edição MS, não foi acionado, nem o GTRAN (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar.