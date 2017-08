Vereador de Nova Alvorada do Sul se envolve em acidente na BR-267

Caminhonete conduzida pelo vereador colidiu na traseira de uma carreta - Foto: Alvorada Informa

O vereador do município de Nova Alvorada do Sul, Vanderlei Bueno, se envolveu em um acidente na tarde desta sexta-feira (04) na BR-267, nas proximidades do Posto Zuzu.

Em circunstâncias ainda a serem apuradas, o site Alvorada Informa divulgou que houve um choque da caminhonete GM S-10, conduzida pelo vereador, na traseira de uma carreta.

O vereador e a esposa, que também estava no veículo, passam bem. Eles foram encaminhados para Campo Grande a fim de serem submetidos a exames, pois, segundo informações, devido ao forte impacto, ambos estavam sentido muitas dores.