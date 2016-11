Veículos pegam fogo após colisão e duas pessoas morrem na MS-134 em Nova Andradina

Duas pessoas morreram na tarde deste domingo (20) após acidente na MS-134, entre o distrito de Nova Casa Verde e Nova Andradina, município distante 300 km de Campo Grande.

As vítimas, ainda não identificadas, estavam em uma motocicleta que acabou atingindo um carro de frente. Com o impacto, os veículos pegaram fogo e ficaram totalmente destruídos.

De acordo com o site Jornal da Nova, o acidente ocorreu próximo ao local conhecido com Quebra Carcaça. O veículo Corsa Sedan com placas de Rio Brilhante, colidiu com a motocicleta Suzuki GS, com placas de Itambé, Paraná.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta foram arremessados para fora da rodovia e morreram no local. Apesar da destruição do veículo, os ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados até o hospital regional de Nova Andradina. Segundo o hospital, o casal teve apenas queimaduras leves e o estado de saúde é estável.

Os veículos pegaram fogo após a colisão e as chamas atingiram parte da vegetação ao redor.