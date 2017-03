Veículos colidem, pegam fogo e motorista morre na BR-163 em Campo Grande

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma carreta e um carro de passeio na BR-163 em Campo Grande. Com o impacto, houve uma explosão seguida de incêndio nos dois veículos. O motorista do carro morreu no local. Já o caminhoeiro que conseguiu sair do veículo não sofreu ferimentos graves.

O trânsito no local está interrompido e o Corpo de Bombeiros já controlou as chamas neste momento. De acordo com as primeiras informações, um dos veículos teria invadido a pista contrária.

A carreta carregada com papelão transitava no sentido São Paulo a Campo Grande e o carro de passeio no sentido contrário. Além do Corpo de Bombeiros, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), CCR Vias e Polícia Civil foram acionadas.