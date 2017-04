Veículo ocupado por vereadora capota na 162

A vereadora de Aral Moreira, Valdirene Regis Soligo (PSD), capotou o veículo em que estava no início da tarde de ontem (26) na MS-162. O carro em que ela estava teria aquaplanado e saído da pista, no trecho entre Maracaju e Sidrolândia.

A vereadora conduzia o HB20 branco, placas de Aral Moreira, a caminho de Campo Grande, quando perdeu o controle da direção do veículo. Conforme o site Maracaju Speed, o carro teria aquaplanado e, após sair da pista capotou e parou com as quatro rodas para cima.

Ainda conforme o site, a motorista chegou a ficar presa pelo cinto de segurança, mas conseguiu se soltar. A vereadora sofreu ferimentos leves e pediu ajuda a outros motoristas que passavam pelo local e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A vítima foi levada ao hospital de Maracaju, onde permaneceu sob observação médica. O acidente foi registrado pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual).