Veículo é partido ao meio após colisão na rodovia BR-158

Um acidente ocorrido nesta quarta-feira, dia 26 de julho, na rodovia BR-158, próximo à cidade de Paranaíba, na região do Bolsão, partiu um carro ao meio, após colisão entre os veículos. Um dos motoristas teria invadido a pista.

O veículo Volkswagen Santana que era conduzido por um motorista, que não foi identificado, invadiu a pista no entroncamento que dá acesso ao município de Lagoa Santa Goiás provocando a colisão com um veículo Chevrolet Tracker.

De acordo com informações do site O Correio News, nenhum dos ocupantes dos carros ficaram feridos, mas com o impacto da batida o veículo Santana foi partido ao meio.