Veículo colide com tamanduá, sai da pista e deixa duas pessoas feridas na BR-267 em Bataguassu

Fotos: Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Um veículo que seguia com uma família moradora em Bataguassu, saiu da pista no inicio da noite deste domingo (25), após o veículo em que seguia colidir contra um animal na BR-267, a cerca de 35 quilômetros da cidade.

O acidente aconteceu na altura do KM-67, da rodovia BR-267, quando o GM/Celta, placas de Bataguassu, que trafegava em direção a cidade de Bataguassu, conduzido por um jovem de 24 anos, veio a colidir com um tamanduá que cruzava a pista, fazendo com que o condutor perdesse o controle direcional e saísse da pista, parando somente alguns metros em meio à vegetação.

No veículo seguia quatro ocupantes, entre eles uma criança de seis meses de vida, que seguia no bebê conforto e não sofreu ferimentos, bem como também o condutor, que não chegou a se ferir no acidente.

Já as outras duas ocupantes, uma jovem de 23 anos e uma idosa de 67 anos, sofreram escoriações pelo corpo e receberam os primeiros atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros no local, e posteriormente ás encaminhou ao Pronto Socorro Municipal. De acordo com a equipe de socorristas, ambas não aparentavam ter ferimentos graves.

A família é moradora em Bataguassu e no momento do acidente estariam seguindo em direção a cidade. Uma equipe da Policia Rodoviária Federal este no local registrando a ocorrência e sinalizando o trânsito, para a retirada do veículo pela empresa MS Guinchos de Bataguassu.