Van com pacientes de Batayporã se envolve em acidente com anta na BR-267

Uma Van de Secretaria de Saúde de Batayporã se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (18), por volta das 4h. Dez 10 pacientes estavam no veículo que seguia com destino a Campo Grande para tratamento médico.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, o motorista, identificado como sendo Luis Curi, trafegava pela rodovia BR-267, quando ao chegar na altura Km 170, entre o Distrito de Nova Casa Verde e Nova Alvorada, se deparou com uma anta que repentinamente entrou na frente da Van.

Mesmo tentando desviar, o motorista relatou ainda que bateu a lateral esquerda do veículo no animal. Com o impacto, a anta foi parar fora da pista e o motorista conseguiu controlar a direção da Van que chegou a balançar muito, assustando os pacientes. Ninguém se feriu na colisão.