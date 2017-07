Troca de tiro deixa dois homens mortos após briga no Nova Lima

Dois homens morreram após serem baleados no fim da manhã deste sábado (1), na região norte de Campo Grande. A suspeita é de que tenha acontecido uma briga entre dois policiais militares em uma oficina localizada entre as ruas Gualter Barbosa e Assunção Barbosa, no Bairro Nova Lima.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas seria policial militar. Ele levou três tiros nas costas e passou por reanimação por 46 minutos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor dos disparos, que também seria policial, fugiu.

Já a segunda vítima, identificada como Gustavo Oliveira Mendonça, não teria qualquer envolvimento na história e foi atingida pelos disparos do outro lado da rua. Ele foi levada para a Santa Casa, mas morreu em seguida, ainda conforme o Corpo de Bombeiros.

Moradores do local, que preferiram não se identificar, disseram que os disparos começaram após uma briga entre os dois policiais, um deles é o que morreu e outro que fugiu. A segunda pessoa que morreu não teria envolvimento com a discussão e foi atingida por uma bala perdida na barriga.

As vias permanecem interditadas e policias militares, além dos bombeiros estão no local. O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil da Capital também está no local.