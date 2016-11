Trio espanca e mata vigia de ruas com 13 facadas

Homem que trabalhava para garantir a segurança de patrimônios foi cruelmente agredido e assassinado com 13 golpes de faca. Três rapazes são apontados como autores da morte de João de Deus Almada, 71 anos, que aconteceu por volta das 23h de ontem, na Rua Antônio Pereira dos Santos, na Vila Estrela, em Amambai.

De acordo com Boletim de Ocorrência, João vigiava casas de ruas da região quando foi atacado pelo trio. Pessoas que viram o ataque disseram que três rapazes bateram e golpearam o idoso com vários golpes de faca.

Socorristas foram até o local, mas encontraram a vítima já morta. João tinha 13 perfurações, sendo cinco no abdômen, seis nas costas, uma na perna direita e outra no ouvido esquerdo. Além disso, na cabeça de João tinha marcas de pauladas.

Indígena encontrado pouco depois do crime, com roupas sujas de sangue, foi presa sob a suspeita de ter participado do crime. Na manhã de hoje, o delegado que investiga o caso, Fabrício Dias dos Santos, disse que o suspeito ainda não havia sido interrogado.