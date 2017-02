Trio é preso com 600 quilos de maconha em rodovia

Estavam sendo transportados cerca de 600 kg de maconha - Foto: Divulgação/Defron

Três homens foram presos ontem (5), na rodovia BR-463 em Ponta Porã, transportando maconha após investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

O trio que estava em três carros foi parado pelos policiais na estrada vicinal em desvio para Laguna Caarapã. Eles estavam em três veículos, um Santana prata com placas de Uberlândia- MG, um I30 e uma Strada com placas de Brasília (DF) e Luziania (GO).

Após abordagem dos policiais, o veículo estrada onde estava cerca de 600 kg de maconha não obedeceu ordem de parada, fugiu e em perseguição com a polícia houve disparos no veículo, que ficou em chamas.

Os homens informaram à polícia que receberiam ao total cerca de R$ 20 mil para transportar a droga até a capital de Minas Gerais.

De acordo com a Defron, investigações darão continuidade para que outros traficantes sejam presos na fronteira.