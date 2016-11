Trio é preso a pé em BR depois de matar homem com poste em Aquidauana

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu três suspeitos do homicídio de um homem de 45 anos ocorrido no domingo (20), durante festa em um clube da cidade. A vítima teria se desentendido com os jovens, um de 23, um 20 e outro de 16 anos, os quais a perseguiram e a mataram com golpes de poste – usado para dividir cercas – na cabeça.

Após o crime, foi levantada a suspeita de que os autores tivessem fugido para Campo Grande. Porém, agentes do Núcleo de Investigações, Inteligência e Capturas (Niic) conseguiram detê-los caminhando às margens da BR-262, nas proximidades do trevo de acesso ao Distrito de Palmeiras. O grupo responde por homicídio doloso qualificado e corrupção de menor.