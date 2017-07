Três são executados a tiros durante a madrugada em Ponta Porã

Três são executados a tiros nas proximidades da BR 463 na cidade de Ponta Porã a metros da fronteira com o Paraguai.

Os mesmos foram identificados como, Antônio Manuel Martins de Almeida (64) com varias passagens pela policia e se encontrava no regime da condicional, executado com vários disparos de pistola do calibre 9mm, durante a madrugada de sábado (29) por volta das 05:40hs a metros da linha divisória entre as cidades de Ponta Porã e a paraguaia Pedro Juan Caballero, quando se encontrava a bordo de um veiculo Fiat-Palio, cor branca, placa OOR 5521 da cidade de Ponta Porã, em companhia de um casal identificados como Vania Gloria Britez Gimenes (24) e Edriano Augusto de Jesus (28) que foram executados no banco traseiro do veiculo.

Agentes da Policia Nacional do Paraguai que realizavam rondas pelas proximidades da BR 463 avistaram uma das vitimas caída fora do carro e ao verificarem descobriram que três pessoas haviam sido executadas e alertaram os agentes da Policia Civil que apoiados pelos agentes da Policia Técnica realizara os procedimentos de praxe e encaminharam os corpos ao IML da cidade a espera dos familiares.

As primeiras informações indicam que uma quarta pessoa estaria no veiculo e teria executado os três e posteriormente fugiu do local sem ser visto em razão da área estar em uma zona isolada da cidade, agentes do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil investigara o caso, que assustou os moradores da região que convivem com a onda de assaltos, roubos, furtos e assassinatos, sem que as autoridades do estado consigam dar uma resposta a criminalidade que coloca a cidade de Ponta Porã na linha de cidade insegura na região de fronteira.