Três moradores de Naviraí são presos após assaltar casal e roubar caminhonete

Em um trabalho conjunto entre a Polícia Militar de Navirai e de Mundo Novo, apreendeu três pessoas que havia tomado em assalto uma caminhonete Toyota Hilux cor Chumbo, na cidade de Naviraí, e que estavam seguindo para o Paraguai.



Por volta das 22:30, desta segunda-feira(30), ao serem informados sobre um assalto ocorrido em Naviraí, a Polícia Militar de Mundo Novo, montou uma barreira na praça de pedágio na BR-163, onde avistaram uma caminhonete com as mesmas características informadas minutos antes.





A polícia deu ordem de parada e o motorista da caminhonete, identificado como Mauri Dailton Fernandes de Oliveira de 22 anos, disse aos polícias que estaria vindo outro veículo atrás e que os mesmos também teriam participações no crime.



Logo em seguida foi abordado um veículo Gol, cor Branca, conduzido por Danilo Souza dos Reis de 20 anos, acompanhado do adolescente J.H.S.L de 17 anos, após ser questionado sobre o crime e paradeiro das vítimas, ambos confessaram e informaram que receberam a caminhonete no trevo da Usina Nova Naviraí, e citou um quarto membro da quadrilha com nome de Murilo, que estava com um veículo uno, da cor vermelha e seria a pessoa que saberia onde estava as vítimas.







A Polícia Militar prendeu os três em flagrante e os encaminhou juntamente com os veículos para Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, de onde foram transferidos para comarca de Naviraí.



As vítimas foram localizadas tempos depois pela Polícia Militar de Naviraí na BR-163 próximo à Usina.



O caso segue sendo investigado.