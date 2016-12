Tragédias nas estradas: seis morrem em dia chuvoso nas rodovias de MS

Seis pessoas morreram e uma ficou em estado grave em rodovias de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (08) marcada por fortes chuvas. Em um único acidente, quatro pessoas morreram na MS-162 no trecho entre Maracaju e Sidrolândia. Os outros acidente ocorreram em Campo Grande e entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

Um fato em comum ocorreu nos três acidentes: havia carretas envolvidas e veículos menores que invadiram a pista contrária. De acordo com autoridades policiais, muitos casos parecidos em dias de chuva e, sem tentativa de ultrapassagem, ocorrem por causa de aquaplanagem.

Em Campo Grande, o seminarista Gabriel Rondon, 19 anos, que estava como passageiro em uma Nissan Frontier morreu em um acidente com um caminhão Ibiporã SR3E.

Segundo o motorista do caminhão com placa de Guarulhos (SP), a colisão aconteceu depois que a caminhonete invadiu a contramão. Paulo Sérgio Costalonga, de 24 anos, relatou que puxou a direção e saiu da pista, indo para o acostamento em uma tentativa de evitar o acidente. Mas ainda assim, a Nissan atingiu a lateral do veículo.

Reisi Rachid, de 25 anos, que dirigia a caminhonete, ficou preso nas ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para a Santa Casa da Capital. Leandro Plizari, de 19 anos, que viajava ao lado do motorista não sofreu ferimentos graves e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Coronel Antonino.

Outro acidente na BR-163



Adeilson Arnaldo de Almeida, de 39 anos, morreu no outro acidente entre carreta e um carro de passeio que ocorreu no final da tarde desta quinta no Km-350 da BR-163 próximo à ponte seca entre as cidades de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

Consta no boletim de ocorrência, que a carreta Scania 380 carregada com 43 mil litros com álcool hidratado, transitava no sentido Rio Brilhante a Nova Alvorada do Sul, quando o condutor do veículo Fiat Uno (HSY-8097, Campo Grande), que seguia no sentido contrário, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a carreta.

De acordo com o caminhoneiro, não deu tempo de desviar do carro. Ainda segundo o motorista da carreta, ele teve dificuldades de manter a Scania na pista para NÃO invadir a pista contrária. Ele também contou que só conseguiu parar a carreta a 350 metros do ponto de colisão.

Acidente com quatro mortos

Quatro pessoas morreram em um acidente entre uma carreta e um Fiat Uno também na tarde desta quinta na MS-162 no trecho entre Maracaju e Sidrolândia. De acordo com o motorista da carreta, de 40 anos, o Fiat Uno seguia no sentido Maracaju - Sidrolândia, quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo que rodou e invadiu a pista contrária.

O Fiat Uno então colidiu de frente com a carreta SR Radon que vinha no sentido contrário. O acidente ocorreu a cerca de 30 km de Maracaju e, ainda segundo o condutor do caminhão, chovia no momento da colisão.

De acordo com o site Maracaju Speed, com o impacto, um dos ocupantes do veículo, o advogado Ivon Pereira de Lima, 46, foi arremessado para fora do carro.

Evanilda Pereira de Lima, 66, Nayla Thays Santos de Lima Matricardi, 22, e a condutora que até o momento não foi identificada, ficaram presas nas ferragens do veículo que ficou totalmente destruído.