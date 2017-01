Traficantes usam camiseta e livro de orações para despistar a polícia

Dois homens foram presos ontem (17) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, quando deixavam a fronteira com 37 quilos de maconha com destino a Goiânia (GO). Para tentar despistar a polícia, um deles usava uma camiseta de um grupo de orações e um exemplar do livro “O Poder Sobrenatural da Fé”, escrito pelo bispo Edir Macedo.

Wesley Mauro dos Santos, 34, e Rafael Zander Nunes Lopes , 23, estavam na Ecosport placa NFN-6521, de Goiânia, interceptada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-463, que liga Ponta Porã a Dourados. No carro, os policiais encontraram 63 tabletes de maconha.

Os dois afirmaram vieram até a fronteira com o Paraguai para o velório de um amigo e aproveitariam a viagem de volta para levar a droga.

Wesley, que dirigia a Ecosport, disse que foi contratado pela proprietária do veículo para transportar a droga até Goiânia e que receberia R$ 2 mil pelo serviço. Já Rafael foi convidado para acompanhá-lo na viagem e como pagamento receberia R$ 200.

O condutor informou que a maconha foi comprada em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS). Os dois foram levados para a delegacia da Polícia Federal e autuados em flagrante por narcotráfico.