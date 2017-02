Traficantes presos com 704 kg de cocaína são condenados a 69 anos de cadeia

O carregamento de cocaína era transportado em tanque de combustível - Arquivo

Presos em novembro de 2014, na região de Paranaíba, com um carregamento de 704 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 20 milhões, Gilson Ferreira dos Reis, Leandro de Paula Gonçalves e Juliano de Paula Gonçalves foram condenados a penas que somadas, chegam a 69 anos e oito meses de prisão. Cada um pegou, em média 23 anos de cadeia. Os três estão presos e ainda deverão apresentar as razões de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, contra a sentença, dada pelo juiz Cássio Roberto dos Santos, da Vara Criminal de Paranaíba.

O motorista e ex-instrutor de autoescola Gilson Ferreira, dirigindo uma carreta-tanque, bitrem, da transportadora de combustíveis Pegoraro, de Coxim, foi preso por agentes da Polícia Federal de Três Lagoas, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, no dia 26 de novembro de 2014, na BR-158, em Paranaíba. Ele viajava com destino a Paulínia (SP). Em um dos tanques foram encontrados diversos tabletes de pasta-base de cocaína acondicionado em sacos plásticos pretos, e que totalizaram 704 quilos.