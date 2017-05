Traficantes abandonam Tucson, Hilux e Pajero com quase 4 toneladas de maconha em MS

Mídia Max

Três traficantes abandonaram uma Tucson, uma Pajero e uma Hilux carregadas com quase quatro toneladas de maconha, nesta segunda-feira (22), em uma estrada vicinal de Itaquiraí, a 402 km da Capital. Os condutores fugiram assim que avistaram Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

As apreensões ocorreram em uma estrada vicinal durante o policiamento itinerante na Fronteira do Brasil com o Paraguai. O condutor de uma Hyundai Tucson, ao perceber a presença da viatura policial, abandou o veículo e fugiu pela mata às margens da estrada.

Aproximadamente dois quilômetros à frente, os policiais avistaram uma camionete Hilux. O condutor realizou manobra brusca de retorno e fugiu em alta velocidade. Houve perseguição até o momento em que o veículo destruiu a cerca de arame de uma propriedade particular e caiu em um buraco. O condutor também fugiu pela mata.

O terceiro condutor não tentou fugir, o veículo Mitsubishi Pajero já estava abandonada às margens da estrada. Em vistoria aos três veículos constatou-se um carregamento de três mil, novecentos e oitenta quilos.

O veículo Hyundai Tucson com placas de Campo Grande, não tinha restrições criminais, mas estava com sinais de adulteração no número do motor. A Toyota Hilux com placas de Russas - CE estava com a numeração do motor de um mesmo veículo com registro de Roubo/Furto no Recife -PE. A Mitsubishi Pajero, com placas de Palmas - TO estava com a numeração de motor de um mesmo veículo de Imperatriz - MA com registro de Roubo em 12/04/2017.

Os três veículos e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia civil de Itaquiraí.