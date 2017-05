Traficante salta de caminhonete e abandona 1.4 tonelada de maconha

Traficante saltou de uma caminhonete em movimento para não ser preso e abandonou o veículo com ocorrência de furto, carregado com mais de 1,4 tonelada de maconha. A apreensão aconteceu por volta de 19h30 de ontem (25) na rodovia MS-289 em Amambai, distante 360 km de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, em patrulhamento policial, uma equipe do DOF (Departamento de Operação de Fronteira), se deparou com uma caminhonete VW Amarok em alta velocidade.

A equipe começou a perseguir a caminhonete com sinais luminosos e sonoros, mas o traficante não parou. Alguns quilômetros depois de perseguição, o homem saltou do veículo ainda em movimento e fugiu para uma plantação de milho. A caminhonete seguiu até parar na beira da rodovia.

Em vistoria, os policiais encontraram 514 tabletes de maconha e 50 fardos da droga, que após pesados, totalizaram 1.423 tonelada.

Após verificação do chassi, foi constatado que a caminhonete foi roubada em Anápolis, Goiás. O traficante não foi encontrado.