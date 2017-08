Traficante morre após capotar carro com maconha

Astra ficou destruído após sair da pista e capota foto: capitan Bado.com

Um homem de 30 anos de idade morreu após o carro que ele conduzia capotar na roddovia MS-389, que liga os municípios de Coronel Sapucaia e Amambai, na fronteira com o Paraguai. Dentro do Astra branco, a polícia encontrou dez quilos de maconha e roupas camufladas, semelhantes à farda do Exército.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, mas o corpo de José Adolfo Francisco Lescano, que morava em Amambai, só foi localizado nesta terça-feira. A polícia suspeita que ele tenha sido arremessado do carro no momento da capotagem.

De acordo com a ocorrência policial, o condutor do Astra fugiu de uma abordagem da Polícia Militar ainda em Coronel Sapucaia e seguiu em alta velocidade em direção a Amambai. Os policiais foram atrás e encontraram o carro capotado, fora da estrada.

Como estava escuro, os policiais suspenderam as buscas acreditando que o condutor tivesse fugido após o acidente, mas apreenderam os tabletes de maconha, a roupa camuflada e outros objetos. Na manhã de hoje o corpo foi localizado e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, onde foi identificado.

Apesar das roupas e outros objetos semelhantes ao usados por militares, o Exército não reconheceu José Lescano como um de seus integrantes. O caso é investigado pela Polícia Civil.