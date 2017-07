Traficante espalha armadilhas - 'miguelitos' - contra polícia e acaba preso com droga em MS

Homem foi preso por tráfico de drogas, depois de tentar fugir da polícia. O flagrante aconteceu ontem, durante fiscalização de rotina na rodovia BR-267, em Guia Lopes da Laguna, próximo da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS).

Segundo informações da PRF/MS, repassadas ao Douradosagora, o condutor tentou escapar do cerco. Ele fez manobras arriscadas pela rodovia, colocando em risco a vida de outros condutores. Também espalhou 'miguelitos' - pregos entrelaçados - para tentar impedir o avanço da guarnição policial, mas acabou sendo preso com 970 quilos de maconha.

A carga de entorpecente estava num veículo Fiat Linea com placas de Erechim (RS). De acordo com a PRF, ele supostamente contava com a participação de um outro motorista de um Astra, que fazia o trabalho de batedor de estrada, para avisar sobre a presença da polícia.

