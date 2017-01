Traficante é preso e confessa ter pago R$ 4 mil em arma roubada de policial

Pistola e 15 quilos de maconha foram apreendidos na região sul da Capital - Divulgação/PM

Ao ser preso em flagrante, traficante portava pistola e confessou que a arma – que havia sido roubada de policial, foi comprada de conhecido pelo valor de R$ 4 mil. O criminoso, de 29 anos, e a namorada dele, de 19, foram encontrados em imóvel, localizado na Rua Adilon de Souza Nogueira, no Bairro Paulo Coelho, em Campo Grande.

O casal do crime foi descoberto após ser apontado por homem, de 45 anos, como fornecedor de drogas. Policiais do Batalhão de Choque estavam em rondas pela Avenida dos Cafezais, no Bairro Centro Oeste, quando se depararam com condutor de motocicleta Dafra que, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e saiu em alta velocidade.

O motociclista foi perseguido e parado, apenas, após militares atirarem em um dos pneus da moto. Com ele havia porções de cocaína e ele indicou três endereços de onde comprava entorpecentes para revendê-los. Em dois lugares não havia ninguém e no terceiro, no Paulo Coelho Machado, foi encontrado o casal.

Em princípio, o traficante, de 29 anos, fugiu pulando muros, mas foi encontrado em terreno baldio. Na residência, foram apreendidos 15 quilos de maconha e pistola ponto 40, a qual foi identificada que pertence à segurança pública e havia sido roubada de policial militar.

O traficante confessou que a arma foi comprada por R$ 4 mil de conhecido. O trio foi preso em flagrante e levado à delegacia plantonista da Vila Piratininga.