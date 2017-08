Traficante é flagrado pela Força Tática remanufaturando droga em residência

Policiais flagraram o suspeito remanufaturando uma pedra bruta de crack em trouxinhas para serem comercializadas - Foto: Nova News

Uma denúncia levou a Força Tática à descoberta de mais um esquema de venda de droga em Andradina. A ação aconteceu na noite deste domingo (6), no Bairro Bela Vista II, com a prisão de V.F., de 32 anos, já conhecido no meio policial.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso sobre o flagrante, a ação passou a ser desencadeada por volta das 18h, a partir de uma denúncia que na Rua Elizeu Silva Ribeiro funcionava a suposta ‘boca de fumo’. Na sequência, os policiais se deslocaram até o local denunciado e iniciaram um monitoramento na residência.

O entra e sai de usuários no local chamou a atenção dos policiais, que ao adentrarem na residência flagraram o suspeito remanufaturando uma pedra bruta de crack em trouxinhas para serem comercializadas. Ao todo, 5 gramas da droga foram apreendidas com o suspeito, além ainda da quantia de R$ 172,00 em notas miúdas.

Em entrevista com ‘Paraguaio’ como também é conhecido, ele assumiu a propriedade da droga e disse que já praticava o ilícito há algum tempo. Esta não seria a primeira vez que o acusado foi preso pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com o relatado, as duas prisões aconteceram em janeiro de 2015 e junho de 2016.

Durante o flagrante deste último domingo, V.F. relatou aos policiais que na última vez que esteve preso perante ao juiz da Comarca de Nova Andradina, ele alegou ser apenas usuário de droga, sendo liberado para ser submetido a tratamento contra a suposta dependência na Clínica Esquadrão da Vida, porém, este não cumpriu e voltou à traficância. Ele chegou ao ponto de dizer que mais uma vez irá tentar convencer o juiz que é apenas um usuário a fim de ser liberado para uma clínica de reabilitação. O acusado foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil e entregue para a autoridade policial.