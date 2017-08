Traficante considerada “ardilosa” pela polícia é flagrada vendendo droga na área central

Conforme a denúncia, a suspeita repassava droga para os usuários e posteriormente entregava o dinheiro para uma pessoa do sexo masculino que estava sentado próximo a ela. Para a polícia, a jovem é considerada ardilosa na prática do tráfico de drogas, sendo que a mesma além de revezar o ponto de venda com outra traficante, conforme relato de denúncias anteriores, a mesma sempre trabalha em dupla, onde uma pessoa fica com a droga e a outra fica com o dinheiro, no sentido de caso ser abordada pela polícia, alegue ser apenas estar portando droga para consumo pessoal. Em maio deste ano, a jovem inclusive teria usado este mesmo artifício ao ser presa pelo crime de tráfico, mas conseguiu ser absolvida.