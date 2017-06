Traficante abandona carro com 410 kg de maconha e tenta fugir em mototáxi

FOTO: DIVULGAÇÃO

Homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, acabou preso depois de abandonar veículo com 410 quilos de maconha ontem, em Sidrolândia. Ele tentou fugir em mototáxi, mas foi abordado por outra equipe da Polícia Rodoviária Federal.

Conforme as informações divulgadas pela PRF, após se envolver em acidente o suspeito decidiu abandonar o Corsa que conduzia às margens da BR-060. A droga estava escondida no porta-malas do veículo.

O suspeito chamou mototáxi e pediu para ser levado até Campo Grande, mas acabou preso por outra equipe da PRF que fazia fiscalizações na mesma rodovia.