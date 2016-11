Trabalhadores são mortos a facadas e encontrados por dona de fazenda

Dois trabalhadores foram encontrados mortos na manhã de ontem (23), na fazenda São João da Boa Vista, em Ponta Porã. Identificados como Ramão Medina, de 53 anos e Sixto Coronel Aguilar, de 48 anos foram encontrados pela dona da fazenda, que foi visitar a região e encontrou os corpos.

Segundo o site Porã News, a proprietária da fazenda acionou a polícia e após perícia foi descoberto que os trabalhadores morreram depois de serem esfaqueados, ainda na madrugada de hoje.

Um dos corpos estava caído na cozinha da residência e outro no quarto. A polícia investigará o motivo do duplo homicídio, mas suspeita que pode ter relação com roubo seguido de morte.

Depois da perícia, os corpos foram encaminhados ao IML de Ponta Porã e espera dos familiares. Ninguém foi preso até o momento.