Trabalhador rural morre atropelado por camionete próximo à Itamarati

O trabalhador rural Aniceto Peralta, de 73 anos, morreu na tarde deste domingo,dia 12 de março, após ser atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux SW4, na região do assentamento Itamarati, em Ponta Porã, município localizado na fronteira com o Paraguai.

De acordo com o site Porã News, a vítima é dona de uma chácara nas proximidades e o motorista da caminhonete, o comerciante João Augusto Della Vechia Biolchi, de 54 anos, tentou evitar o atropelamento, mas não conseguiu.

Ainda segundo o Porã News, foi relatado que um homem bêbado apareceu na pista, fazendo com que João desviasse, perdendo assim o controle do veículo, atropelando Aniceto Peralta, que morreu no local antes da chegada do socorro.

Equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) isolaram o local e controlaram o trânsito até a chegada da perícia técnica e da Polícia Civil, que realizou o trabalho de praxe no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde serpa submetido a exame de necropsia.

A equipe policial também saiu em busca do homem que teria atravessado bêbado a pista, encontrando Albino Espindola, de 50 anos. Ele foi preso, já que também tem mandado de prisão em aberto.