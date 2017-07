Trabalhador rural morre afogado durante travessia de boiada no Pantanal

Renizio se afogou durante trabalho de travessia de uma boiada

Equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá resgatou no domingo, 30 de julho, o corpo do trabalhador rural Renizio Eleias, de 50 anos. De acordo com informações da assessoria de comunicação dos bombeiros, Renizio trabalhava em uma fazenda localizada na região do Pantanal do Nabileque, distante cerca de 70 quilômetros do perímetro urbano de Corumbá.

Ele se afogou por volta das 08h durante trabalho de travessia de uma boiada por um corixo (canal que liga as águas de baías, lagoas, alagados). Ele caiu do cavalo e de acordo com os companheiros de lida, não conseguiu emergir por causa da movimentação dos animais na água. O corpo foi encontrado pelos mergulhadores do 3º GBM a uma profundidade de três metros. Ele foi trazido para Corumbá e levado para o IML (Instituto Médico Legal).