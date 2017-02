Trabalhador morre a caminho de fazenda após bater carro em árvore em MS

Márcio da Silva Souza, de 36 anos, morreu no início da manhã desta sexta-feira (10), após colidir o carro que dirigia em uma árvore. Ele seguia para a fazenda onde trabalhava, quando sofreu o acidente na Rodovia BR-060, região de Camapuã, a 135 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil e Perícia foram acionadas para irem até a rodovia onde ocorreu o acidente. No local, os agentes constataram que o Uno prata, placas JHW-2373 tinha colidido em uma árvore e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local.

PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi ao local do acidente, onde foi constatado o óbito do motorista. Um irmão de Márcio foi contatado e disse aos policiais que a vítima seguia para a fazenda quando sofreu o acidente. O caso é tratado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.