Tempo fica estável e temperatura pode chegar aos 34°C em MS

A sexta-feira (7) começou com céu aberto e termômetros marcando 21°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de sexta-feira até domingo (9), o tempo estará progressivamente mais estável. As pancadas de chuva perdem força sobre o estado e ocorrem especialmente à tarde.

A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva isolada períodos de parcialmente nublado, especialmente no centro e norte do Estado. A máxima é de 34°C.

Em Campo Grande, tempo nublado com pancadas de chuva isoladas e períodos de parcialmente nublado, especialmente à tarde. A máxima é 31°C.

No final de semana o sol aparece entre poucas nuvens, ocorre névoa seca e baixa umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente no nordeste.