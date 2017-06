Taxista é rendido e tem veículo tomado em assalto na BR-463 em Dourados

Taxista de 49 anos foi rendido numa corrida e pulou do veículo para não ser levado pelos bandidos na noite deste sábado (24) em Dourados.

Conforme boletim de ocorrência, dois homens pediram uma corrida no terminal rodoviário até uma boate, na BR-463.

Chegando no portão do estabelecimento, um dos bandidos anunciou o assalto e o outro rendeu o taxista com um fio no pescoço enquanto o outro o amarrava.

Ao perceber que os assaltantes o levariam junto, o taxista pulou do veiculo em movimento e correu para a BR-163.

Um casal que passava pela rodovia o levou até a delegacia. Ainda segundo a vítima, um dos suspeitos aparentava ter entre 20 e 25 anos, tinha bigode e usava jaqueta marrom. O outro ele não conseguiu ver direito, mas disse que usava jaqueta escura.

Os assaltantes seguiram sentido Ponta Porã com o taxi, VW Voyage. No carro havia mil reais, dois celulares e três cartões de bancos.