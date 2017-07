Táxi atropela pedestres perto de aeroporto em Boston

Por Gina Cherelus

(Reuters) - Um táxi atropelou nesta segunda-feira um grupo de pedestres próximo ao ponto de táxis do Aeroporto Internacional Logan, em Boston, deixando ao menos 10 pessoas feridas que foram levadas a hospitais, disseram autoridades, acrescentando que parecia ter sido um acidente.

“Neste momento preliminar da investigação, não há informação que sugira que a batida foi intencional”, informou em comunicado a Polícia do Estado de Massachusetts.

A mídia local, citando fontes não identificadas, relatou que o motorista do táxi pode ter pisado no acelerador, no lugar do pedal do freio. A polícia informou estar interrogando o motorista, um homem de 56 anos de Cambridge, Massachusetts.

Autoridades policiais de Boston, assim como membros dos serviços de emergência e corpo de bombeiros, estavam no local do incidente, que ocorreu no bairro de East Boston, informou a Polícia do Estado de Massachusetts em publicação no Twitter.

“Relatos iniciais indicam diversos pedestres com ferimentos, variando em gravidade”, informou a polícia.

Ao menos 10 pessoas foram levadas para hospitais após o atropelamento, informou o Serviço de Emergência Médica de Boston em publicação no Twitter.

Imagens de vídeo publicado pela CNN mostravam o que aparentava ser um táxi, como o capô dobrado, parado próximo a um prédio.

As pessoas que foram atingidas estavam em um pátio próximo ao estacionamento onde dezenas de táxis estavam estacionados, relatou a WCVB-TV.